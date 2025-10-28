Gazze Belediyesi Sözcüsü Asım en-Nebih, yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından belediye araç ve ekipmanlarının büyük bölümünün tahrip olduğunu belirtti.

Nebih, “İsrail saldırıları sonucunda temizlik araçlarının, çöp kamyonlarının ve ekipmanların yüzde 85’inden fazlası kullanılamaz hale geldi. Bu nedenle kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atık birikmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“Gazze, sağlık ve çevre felaketiyle karşı karşıya”

Nebih, bölgede yaşanan çöp birikiminin yanı sıra temiz suya erişim krizinin de halkın yaşamını tehdit ettiğini vurguladı.

“Gazze, su kıtlığı ve kent genelinde çeyrek milyon tondan fazla atığın birikmesi dahil vatandaşların hayatını tehdit eden sağlık ve çevre felaketleriyle karşı karşıya” diyen Nebih, bu durumun binlerce kişinin yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

İçme suyu kıtlığı halkı zorluyor

Gazze’de çöp birikiminin yanı sıra içme suyu sıkıntısı da ciddi bir krize dönüşmüş durumda. Nebih, “Gazze’de içme suyu kıtlığı, çöp birikimiyle aynı anda yaşanıyor. Bu durum yüz binlerce vatandaşın sağlığını doğrudan tehdit ediyor” diye konuştu.

Sözcüye göre, kirli su kaynakları ve çöplerin neden olduğu bakteriyel bulaşma riski, salgın hastalıkların yayılma olasılığını artırıyor.

Belediyenin temizlik çalışmaları durma noktasında

Gazze Belediyesi, temizlik ve atık toplama çalışmalarını sürdürmekte zorlanıyor. Nebih, “Belediyenin temizlik çalışmalarını yürütmek için yeterli araç, yakıt ve ekipman yok” dedi.