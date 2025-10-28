Son Mühür - Balıkesir, dün geceden bu yana adeta bir beşik gibi sallanıyor. Sındırgı’da dün gece saatlerinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından jeoloji mühendisleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

''5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir''

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son depreme dair, "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

Sözbilir, yazılı açıklamasında, saat 22.48’te gerçekleşen depremin, 10 Ağustos’ta yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin dış merkezine oldukça yakın olduğunu ifade etti ve sözlerine şu şekilde devam etti: "Büyük olasılıkla 10 Ağustos depremi sonrasında belirlediğimiz bu yeni faylar tetiklendi. Bu faylar, jeotermal akışkanları kapsayan faylar olduğundan 5'e varan büyüklükte artçı depremler olabilir ve deprem fırtınası yaşanabilir. Bu yüzden hasarlı evlere girilmemesi ve yetkililerin verdiği talimatlara göre hareket edilmesi gerekmektedir."