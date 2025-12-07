Son Mühür- Gazze'de İsrail'in desteğiyle Hamas'a karşı silahlı mücadeleye girişen Gazze Halk Güçleri lideri Yaser Ebu Şebab'ın hafta içinde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İsrail Ordu Radyosu, Hamas’ın İsrail ordusuna bağlı milislerin lideri olan ajan Yaser Ebu Şebab’ı öldürdüğünü duyurmuştu.

Gazeteci Nevzat Çelik ise,

''Gazze’deki çetelerin lideriydi. İsrail’le iş birliği yapıyordu

Hamas’a karşı silah kullanıyordu

Sızan suikastçiler tarafından öldürüldü'' bilgisini paylaşmıştı.

Koltuk artık onun...



Gazeteci Muhammed Shededa, öldürülen Ebu Şebab'tan boşalan koltuğun yeni sahibinin yardımcısı Gassan Duhin olduğunu duyurdu.



''Yaser Ebu Şebab sadece vitrindeki iismid. Ancak çetenin fiili lideri ve şimdi de görünürdeki halefi Gassan Duhin.'' oldu diyen Shededa,

Hain Gassan Duhin, Fox ve BBC'den 3 gazeteciyi kaçırmakla sorumlu bir komutandı.

O, daha iyi eğitimli, Yaser gibi ilkokul mezunu değil.

O da aynı Tarabin kabilesinden geliyor. Çetenin fiili komutanı olmuş, ancak Yaser İsrailliler tarafından Gazze'deki soykırım sırasında işe alınan ilk iş birlikçi olduğu için Duhin resmen ikinci komutanmış.

Gazze'deki kaynaklar, Gassan'ın kardeşinin İslam Cihad fraksiyonunda militan olduğunu, ancak Hamas tarafından hapsedildiğini ve hapiste intihar ettiğini iddia ediyor. Aynı kaynaklara göre Gassan'ın kendisi de Hamas tarafından iki kez hapse atılmış.

İsrail medyasına konuşan Gassan Duhin, Hamas'a karşı mücadele eden çetenin faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini söylediğine'' dikkat çekti.