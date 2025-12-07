Son Mühür- Birleşmiş Milletler Nükleer Gözlem Örgütü, savaştan zarar gören Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde 1986 felaketinden kalan radyoaktif maddeleri tutmak için inşa edilen koruyucu kalkanın, insansız hava araçlarının verdiği hasar nedeniyle artık temel güvenlik işlevini yerine getiremediğini söyledi.



Ukrayna, saldırıyı Rusya'ya bağladı...



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, 2019 yılında tamamlanan çelik muhafaza yapısının geçen hafta yapılan incelemesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmasının üçüncü yılında Şubat ayında düşen insansız hava aracının yapının bozulmasına yol açtığını tespit etti.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi, yapılan incelemede koruyucu yapının sınırlama kabiliyeti de dahil olmak üzere temel güvenlik işlevlerini kaybettiğinin doğrulandığını, ancak yük taşıyan yapılarında veya izleme sistemlerinde kalıcı bir hasar olmadığını da tespit edildiğini duyurdu.



Onarımların zaten yapıldığını belirten Grossi, "daha fazla bozulmayı önlemek ve uzun vadeli nükleer güvenliği sağlamak için kapsamlı bir restorasyonun hala gerekli olduğunu" vurguladı.



Bir İHA tesise çarpmıştı...



BM, 14 Şubat'ta Ukraynalı yetkililerin, yüksek patlayıcı başlıklı bir insansız hava aracının santrale çarparak yangına neden olduğunu ve 1986 felaketinde yıkılan Dördüncü Reaktör çevresindeki koruyucu kaplamaya zarar verdiğini bildirdiğini duyurmuştu.

Ukraynalı yetkililer, insansız hava aracının Rus olduğunu öne sürerken, Moskova tesise saldırdığı iddiasını reddetti.

BM, Şubat ayında yaptığı açıklamada radyasyon seviyelerinin normal ve istikrarlı kaldığını ve radyasyon sızıntısına dair herhangi bir bildirimde bulunulmadığını belirtmişti.

Tarihin en büyük felaketlerinden biri...

Sovyetler Birliği döneminde 1986'daki Çernobil patlaması, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok geniş bir coğrafyaya radyasyon yayılmasına neden olmuş, santralin çalışan son reaktörü 2000 yılında kapatılmıştı.