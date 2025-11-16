Son Mühür- Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in gövde gösterisi hüsranla sonuçlandı. Elektrikli otomotiv sektöründe pazar payını her geçen gün arttıran Çin'in bu alanda söz sahibi şirketleri arasında yer alan Chery, Range Rover'ın 2018'de ''Dragon Challen'' deneyimini bir kez daha bu kez elektrikli otomobille göstermek için harekete geçti.

Tianmen Dağı'ndaki ünlü "Heaven's Gate" (Cennet Kapısı) Merdiveni'ne tırmanmak isteyen aracın yarı yolda gücü tükenerek geri kaydığı görüldü.



45 derece açılı, 999 basamaklı, 150 metre dikey yüzeyi aşmayı başaramayan araç, geri kayarken tarihi korkuluklara da çarparak zarar verdi.

Chery Automobile, Çin'in Zhangjiajie kentindeki Tianmen Dağı'ndaki kazanın ardından özür diledi.

Şirket, hasarın tamiratı için ödeme yapmayı taahhüt etti.

Çinli şirkette özür açıklaması...



Şirket adına yapılan açıklamada,

"Sonuç, bu testin planlama ve uygulama aşamalarındaki potansiyel risklere dair yetersiz değerlendirmemizi ve detay kontrolündeki eksikliklerimizi ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

Chery'nin yeni SUV modeli Fulwin X3L'le uğradığı hüsrana sahne olan tarihi mekanın iki gün boyunca turist ziyaretine kapatıldığı öğrenildi.