Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 50 sivilin cansız bedeni ve 184 yaralının ulaştırıldığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından geçen sürede 13 bin 187 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 56 bin 304 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yardım dağıtım bölgelerinde bilanço ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığı ayrıca, İsrail’in yardım noktalarına düzenlediği saldırılara ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamaya göre, son 24 saatte bu bölgelerden hastanelere 5 kişinin cenazesi ve 48 yaralı getirildi.

Bu saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 2 bin 571’e, yaralıların sayısı ise 18 bin 817’ye yükseldi.