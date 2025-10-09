Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz müslüman ülke lideriyle anlaşmaya varmasının ardından Gazze'de yaşanan trajediyi sona erdirmesi beklenen ateşkes planına Hamas'ın ne diyeceği merakla bekleniyordu.

Türkiye ve Katar'ın onay verdiği plana Hamas'ın da yeşil ışık yakmasının ardından Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda plana son şeklin verildiği belirtiliyor.

Masada Türkiye adına İbrahim Kalın var...



Türkiye'de MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı masada Hamas ve diğer Filistin fraksiyonlarının Gazze ateşkes planına onay verdiği öğrenildi.



Arap medyası gelişmeleri, ''Resmi bir anlaşma bugün, Perşembe günü, Mısır'da imzalanacak ve Hamas anlaşmayı resmi olarak onayladı.'' sözleriyle duyurdu.



İlk aşamada 20 İsrailli rehin...



Anlaşma, Gazze'ye insani yardımın girişine izin vermek için beş geçiş noktasının derhal açılmasını, Gazze'den çekilme haritasında düzenlemeler yapılmasını ve ilk aşamada 20 İsrailli esirin canlı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.

Anlaşma, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye tarafından garanti altına alınıyor ve her iki taraf şartlara uyduğu sürece saldırıların yeniden başlamayacağı teminat altına alınıyor.



Hamas: Mahkum takası olacak...



Görüşmelerde anlaşmaya varılmasının ardından Hamas'tan yapılan açıklamada

''Gazze'deki savaşın sona ermesini, işgal güçlerinin çekilmesini, insani yardım girişini ve mahkum takasını öngören bir anlaşmaya varıldı.

Sadece "esirlerin serbest bırakılması" değil, mahkum takası olacak.

Siyonist işgal ordusu, Şerit'ten kısmen çekilecek ve tam çekilme, mahkum takasının son aşamasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek.'' bilgisi paylaşıldı.