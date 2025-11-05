Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 241’e ulaştığını açıkladı.

Enkaz altında arama çalışmaları devam ediyor

Ateşkesin ardından bölgede enkaz altındaki kayıpları bulmak için yoğun arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde hastanelere 3 kişinin cenazesinin ve 2 yaralının getirildiği, cenazelerden ikisinin enkaz altından çıkarıldığı, birinin ise İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Toplam kayıp sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ekim’de başlayan ateşkes sürecinden bu yana 241 kişi yaşamını yitirdi, 513 kişi enkaz altından çıkarıldı, 609 kişi ise yaralandı.

7 Ekim 2023’ten bu yana 68 binden fazla ölüm

İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar sonrasında Gazze Şeridi genelinde toplam can kaybı 68 bin 875’e, yaralı sayısı ise 170 bin 679’a yükseldi.

İsrail, 15 cenazeyi Filistin’e teslim etti

Gazze’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi yetkilileri, İsrail’in 15 Filistinlinin cenazesini teslim ettiğini duyurdu. Yetkililer, kimlik tespit ve defin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.