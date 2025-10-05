Filistin’e Destek Platformu tarafından Ayasofya Meydanı’ndan Eminönü Meydanı’na yapılacak “Özgürlüğe Yürüyoruz” yürüyüşü nedeniyle kent genelinde bazı yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar belirlendi.

Valilikten trafik düzenlemesi açıklaması

İstanbul Valiliği, yürüyüş kapsamında alınan trafik tedbirlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürüyüş süresince bazı cadde ve sokakların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Valilik, 5 Ekim 2025 Pazar günü Ayasofya Meydanı ile Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek yürüyüşün bitimine kadar sürücülerin belirli bölgeleri kullanamayacağını belirtti.

Kapatılacak yollar hangileri?

Yürüyüş güzergahı ve çevresinde aşağıdaki yollar araç trafiğine kapatıldı:

Ankara Caddesi , Hamidiye Caddesi , Ebu Suud Caddesi , Orhaniye Caddesi , Bankacılar Caddesi , Alemdar Caddesi , Tahmis Sokak , Çiçek Pazarı Sokak. Bu yollar, yürüyüş programı sona erene kadar kapalı kalacak.

Alternatif güzergahlar hangileri?

Trafik akışının aksamaması amacıyla sürücülerin Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ve Sahil Kennedy Caddesi gibi alternatif güzergahları kullanması önerildi.

Amaç Filistin’e destek

Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde gerçekleştirilecek “Özgürlüğe Yürüyoruz” yürüyüşü, Gazze’de devam eden insani krize dikkat çekmeyi ve uluslararası topluma barış çağrısı yapmayı amaçlıyor. Etkinliğe çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşın katılım göstermesi bekleniyor.