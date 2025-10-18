Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla serbest bıraktığı 15 sivilin cenazesinin teslim alındığını açıkladı. Bu teslimat ile birlikte Filistin’in aldığı toplam cenaze sayısı 135’e ulaştı.

Ateşkes kapsamında esir takası devam ediyor

İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması çerçevesinde esir değişimi süreci devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, cenazelerin teslim edilmesinin ardından tıbbi ve protokol işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Cenazelerde işkence izleri tespit edildi

Sağlık ekipleri, teslim alınan cenazelerde kimlik tespiti ve belgeleme çalışmalarını yürütüyor. Açıklamada, bazı cenazelerde darp, işkence, ellerin kelepçelenmiş ve gözlerin bağlanmış olduğu izlerine rastlandığı ifade edildi. Şu ana kadar 7 cenazenin kimlik tespiti aileler tarafından tamamlandı.

Ailelere teslim süreci sürüyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, cenazelerin ailelere teslim edilmesi sürecinin devam ettiğini bildirirken, kimlik tespiti ve belgelerin hazırlanmasının titizlikle sürdüğünü duyurdu.