Olay, Gaziemir’in Irmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Behice Yılmaz (73), 3 Nisan sabahı oğlunu uyandırmak için odasına gitti. Ancak oğlu Sedat Yılmaz’ı yatağında hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Sedat Yılmaz’ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acıya dayanamadı, fenalaştı

Oğlunun ani ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan anne Behice Yılmaz, yaşadığı üzüntü ve stresin ardından ertesi gün evinde fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen talihsiz kadın, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.