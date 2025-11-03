Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1. birleşimi, Başkan Ünal Işık’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan, meclis konuşmasına üzücü ve önemli gelişmeleri anarak başladı.

Aslan, 27 Ekim’de yaşanan Sındırgı depremine değinerek, İzmir’de de etkilenen vatandaşlar için geçmiş olsun temennisinde bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı coşkusuyla kutlandığını belirten Aslan, aynı zamanda Gebze’de yaşanan üzücü bir kazaya da dikkat çekti.

Konuşmasında hayvan barınağı konusunu gündeme getiren Aslan, kenar mahallelerde yaşayan vatandaşların başıboş sokak hayvanları nedeniyle karşılaştığı sorunları aktardı. Barınağın proje aşamasının ne durumda olduğu ve tamamlanma tarihine ilişkin bilgi talep eden Aslan, özellikle gece saatlerinde yolda yürüyen vatandaşların güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Yeşil alanlarla ilgili sıkıntılara da değinen Aslan, Sarnıç, Menderes, Atatürk ve Pendik mahallelerinde oturan vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirtti. Bu alanların plan değişikliği ile çözüme kavuşturulmasının ne zaman yapılacağı konusunda meclisten bilgi istedi.

Bütçe konusuna da değinen Aslan, 2026 yılı Gaziemir bütçesi hakkında bilgi alarak, gelir-gider farkının yaklaşık 59 milyon TL olduğunu aktardı. 2024 yılı bütçesiyle kıyaslandığında azalma görüldüğünü belirten Aslan, Tansaş'ın 360 milyon liralık satışının bu bütçeye dahil olup olmadığını sordu.

Deprem vaatlerine ne oldu?

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin de meclise önerge sunanlar arasında yer aldı. Şahin, geçmişte CHP’li bir üyenin sunduğu “acil afet koordinasyon merkezi” önergesini hatırlatarak, Cumhur İttifakı grubu olarak benzer bir önergeyi verdiklerini belirtti. Şahin, mecliste önergenin komisyonda oy çokluğuyla kabul edildiğini ifade etti.

Şahin, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın seçim dönemindeki depremle ilgili vaatlerini hatırlatarak, geçen 19 aylık sürede deprem ve afet yönetimi konularında somut adımların ne olduğunu sordu. Başkan Yardımcısı Eser Atak’ın geçmiş deneyimlerine değinen Şahin, afet ve kriz yönetimi konularında hangi projelerin geliştirildiğine dair meclisin bilgilendirilmesini talep etti.

Toplantıda, birimlerden gelen ilk önerge oy birliğiyle kabul edilirken, 2 numaralı önerge hukuk komisyonuna, 3 numaralı önerge ise Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Çevre komisyonlarına havale edildi. Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önerge ise tekrar Bayındırlık ve İmar, Hukuk ve Çevre Komisyonlarına geri gönderildi.

Neşe Çakmak’tan Yüzyılın Konut Projesi detayları

AK Parti Meclis Üyesi Neşe Çakmak, mecliste Türkiye Yüzyıl Konut Projesi hakkında söz aldı. Çakmak, projenin Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliği olduğunu belirterek, 81 ilde 500.000 sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50.000 iş yerinin inşa edileceğini aktardı.

Çakmak, şehit yakınları, gaziler, engelliler, gençler, emekliler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanların ayrıldığını vurguladı. TOKİ’nin bugüne kadar 1.740.000 sosyal konut inşa ettiğini hatırlatan Çakmak, deprem bölgesindeki deneyimin projeye aktarılacağını ifade etti.

Projede yer alan mahalle konakları sayesinde taziye evi, yaşlılar için etkinlik alanı ve kafeterya gibi sosyal alanların kurulacağını belirten Çakmak, böylece mahalle kültürünün korunacağı ve sosyal dayanışmanın güçleneceğini söyledi.

Çakmak, Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çekerek, kentsel dönüşümün hızla hayata geçirilmesinin önemini vurguladı. 6 Şubat 2023’teki deprem sonrası başlatılan “Asrın İnşası Yerinde Dönüşüm Projesi” ile 453.000 bağımsız bölümün inşaatına başlanıp 305.000 konutun teslim edildiğini, kalan konutların yıl sonuna kadar tamamlanacağını aktardı.

Konuşmasını, projenin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’ye teşekkür ederek tamamlayan Çakmak, “Geleceğin Türkiye’si güvenli, yaşanabilir ve umutlu şehirlerle inşa edilecektir” dedi.

Yusuf Ziya Peker’den su kaynakları ve iklim uyarısı

CHP Meclis Üyesi Yusuf Ziya Peker, mecliste Kentler Birliği’nin 44. Olağan Meclis Toplantısı kapsamında su yönetimi ve kuraklıkla mücadele stratejilerini aktardı. Peker, Türkiye’de toprakların yüzde 88’inin çölleşme riski altında olduğunu belirterek, suyun korunması, geri kazanılması ve adil paylaşımının önemine dikkat çekti.

Peker, tarımda su kullanımının toplam suyun yüzde 92,1’ini oluşturduğunu, evsel ve endüstriyel kullanımın oranının çok daha düşük olduğunu söyledi. Kuraklık türlerini açıklayan Peker, meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklığın etkilerini anlattı ve sulama yöntemlerinde damla sulamanın önemine değindi.

İzmir’in nüfus artışı ve iklim değişikliği nedeniyle kentlerde su talebinin artacağını vurgulayan Peker, sıcaklık artışı, yağış düzensizliği ve aşırı hava olaylarının su kaynakları üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Peker, kentlerde iklim dostu su yönetimi için önerilen başlıkları şöyle sıraladı: bütünsel su yönetimi, risk azaltma ve acil durum uyumu, veri ve uyarı sistemleri, talep yönetimi ve verimlilik, alternatif su kaynakları (yağmur suyu, arıtılmış su, deniz suyu), ekosistem ve yeraltı suyu koruma, damla sulama, kent içi sulama ve yeşil altyapı, eğitim ve farkındalık çalışmaları.

Konuşmasını, devletin ilgili kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı konusunda gerekli özeni göstermesi gerektiğini belirterek tamamladı.

Hüseyin Aslan’dan Gaziemir’de kent, taşınmaz ve bütçe eleştirisi

AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan, mecliste yaptığı konuşmada 1928’de Türk Harflerinin kabulü ve Cumhuriyet’in çağdaş birey hedefini hatırlatarak, genç Türkiye’nin okuryazar kitleler oluşturma ve çağdaş uygarlığa erişme hedefini vurguladı. Aslan, ayrıca 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’ne dikkat çekerek şehir planlamasının toplum ve çevre üzerindeki önemine değindi. Bu kapsamda şehircilik çalışmaları, altyapı ve fiziksel çevrenin düzenlenmesinin kritik olduğunu belirtti. Lösemili çocuklar haftası vesilesiyle tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aslan, konuşmasında Gaziemir’deki taşınmaz ve pazar yerleri ile ilgili önemli sorular yöneltti. Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen 27.000 metrekarelik alanın tapu ve protokol sürecinin ne aşamada olduğunu ve tahsilat durumunu sordu. Bu süreçte belediyenin bütçesindeki gelir kalemleri ve sermaye geliri ile ilişkili olarak bilgi talep etti. İlçede yapılacak otopark ve gece pazarı projelerinin, trafik yoğunluğu ve hizmet dengesi üzerindeki etkilerine de dikkat çekti.

Bütçe ve performans konularına değinen Aslan, belediyenin çalışan maaşları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin karşılaştırmasını yaptı. Sarnıç başta olmak üzere bazı bölgelerde hizmetlerin yeterliliğini sorguladı ve seçim döneminde verilen vaatlerin ne ölçüde yerine getirildiğini sordu. Belediyenin hükümete yaptığı eleştirilere karşılık olarak “Peki o zaman şunu soruyorum: Siz iktidarsınız; Gaziemir Belediyesi’nde, Büyükşehir’de, Ankara’da, İstanbul’da iktidarsınız. O halde belediyede çalışanlara %50-60 zam yapın. Burada konuşurken bekara karı boşamak kolay, ama öyle bir dünya yok.” dedi.

Konuşmasında ayrıca belediyenin bilgilendirme ve tasarım faaliyetlerine de değinen Aslan, Gaziemir’de basılan performans kitapçıkları ve bilboardların diğer ilçelere göre eksik veya geç ulaştığını belirtti. Bu durumun, şeffaflık ve vatandaş bilgilendirme açısından yetersiz olduğunu ifade etti.

Aslan, genel olarak ilçedeki projelerin planlı ve şeffaf yürütülmesi, bütçe kullanımı ve hizmetlerin etkin biçimde sunulması gerektiğini vurguladı, belediyenin hem Büyükşehir hem de ilçe düzeyindeki çalışmalarını ve protokol süreçlerini şeffaf biçimde yönetmesini talep etti.

CHP’li Türkeri’den gençler, kadın cinayetleri ve eğitimde yoksulluk eleştirisi

CHP Meclis Üyesi Neriman Balcı Türkeri, mecliste son bir yılda yaşanan Rojin Kaba ve Ahmet Minguzzi cinayetlerini gündeme taşıdı. Türkeri, bu olayların gençlerin hayatlarının nasıl heba edildiğini ve toplumda cezasızlık kültürünün yaygınlaştığını ortaya koyduğunu belirtti. Türkeri, 2020-2025 yılları arasında suça sürüklenen çocuk sayısının neredeyse yüzde 100 artış gösterdiğini vurgulayarak, iktidarın politikalarının ve ülke ekonomisinin yarattığı baskının gençleri karanlığa sürüklediğini ifade etti.

Eğitim sistemindeki eksiklikler ve çocukların aile ekonomisine destek olmak için okulu bırakmak zorunda kalmalarının, suça sürüklenmelerine yol açtığını belirten Türkeri, lise eğitim süresinin dört yıldan iki yıla düşürülmesi planını eleştirdi. Çocukların sosyal medya üzerinden üç beş kuruş karşılığında tetikçi olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Türkeri, Rojin Kaba cinayeti özelinde cezasızlık kültürüne dikkat çekti; adli süreçte DNA bulgularının yeterince değerlendirilmediğini ve adalet mekanizmalarının erkek egemen bakış açısıyla işlediğini vurguladı. Bu tür olaylarda mağdur değil failin korunduğunu ifade eden Türkeri, kadınların yaşam hakkının korunması ve adaletin cinsiyet eşitliği temelinde tesis edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Ayrıca Türkeri, belediye bütçesi ve kaynak kullanımına dair eleştirilerde bulundu. AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden tahsis edilen araçların belediye hizmetleri yerine siyasi kullanımına dikkat çekti ve yasa dışı tahsis edilen araçların bilgilerini paylaşabileceğini belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki tasarruf eksiklikleri ve hacca giden yetkililere yapılan ödemeler üzerinden kamu kaynaklarının kullanımı konusunu da ele aldı.

Eğitim yardımlarına da değinen Türkeri, ilkokul ve liseye giden çocuklara verilen desteklerin miktarını eleştirdi; ihtiyaç sahibi ailelerin bu yardımların yetersizliği nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti. Türkeri, yoksullukla mücadele ve çocukların korunması konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

CHP’li Çalışkan: Belediyecilik, zam ve hukukta gerileme üzerine değerlendirme

CHP Grup Başkanvekili Cemal Çalışkan, mecliste yaptığı konuşmada partisinin yalan söyleyerek vaatlerde bulunmadığını vurgulayarak, iktidardaki partilerin verdikleri sözleri yerine getirmediğini savundu. Çalışkan, Gaziemir Belediyesi’nin öğrencilere sağladığı ücretsiz dershane hizmetlerini ve 14 bin öğrenciye 50 milyon TL kırtasiye desteğini hatırlatarak belediyenin halk odaklı hizmetler yürüttüğünü belirtti.

Çalışkan, mecliste bazı iddiaların araştırılmadan dile getirildiğini eleştirerek, belediye personeline yönelik suçlamaların haksız olduğunu, yanlış yapan varsa da gerekenin yapılacağını ifade etti. Kentsel dönüşüm sürecinde mahalle muhtarlarıyla koordinasyon eksikliği eleştirilerini de yanıtladı ve belediyenin tasarruf önlemleri çerçevesinde uyguladığı yöntemlerin örnek olduğunu belirtti.

Toplu sözleşmeler kapsamında personelin zam oranlarına değinen Çalışkan, ortalama %55-67 oranında zam yapıldığını ve hükümetin asgari ücret politikalarını eleştirerek yetkililerin bu konuda doğru bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi. Ekonomi, tarım, sanayi ve madencilik alanındaki sıkıntılara dikkat çeken Çalışkan, hukuk ve adalet sisteminde Türkiye’nin son on yılda 38 sıra gerileyerek 143 ülke arasında 118. sıraya düştüğünü aktardı.

Konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak tamamlayan Çalışkan, saltanatın kaldırılması ve harf devriminin önemine değindi, Atatürk’ün milletin bağımsızlığı için verdiği mücadeleye vurguda bulundu.

Başkan’dan hizmet, yardım ve altyapı çalışmaları açıklaması

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, meclis konuşmasında eleştirilere açık olduklarını belirterek, belediyenin hizmet anlayışını ve kaynak kullanımını anlattı. Işık, yardım faaliyetlerinde küçük meblağlarla övünmek yerine herkesin yardım almadan yaşamını sürdürebilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Aktepe ve Sarnıç bölgelerindeki çalışmalara değinen Işık, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen anlaşmalar ve ihale sürecine dair bilgi verdi. Deprem ve afet eğitimleri ile ilgili çalışmaların Kaymakamlık ve Büyükşehir koordinasyonunda yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca hayvan barınağı için ayrılan alan ve kaynak ihtiyacına dikkat çekti.

Başkan, ülke ekonomisi ve enflasyon verilerini paylaşarak belediyelerin imkanları çerçevesinde hizmet üretmeye çalıştığını vurguladı; eksikleri inkar etmediklerini ancak yapabildiklerini doğru ve şeffaf şekilde yürüttüklerini söyledi.

Konuşmasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ve yakın dönemde kaybedilen yurttaşlara ilişkin başsağlığı dilekleri ile tamamlayan Işık, halkın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin belediyenin kendi kaynaklarıyla düzenlendiğini belirtti.