Son Mühür / Yağmur Daştan - Bayraklı Belediyesi’nin ocak ayı birinci olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı İrfan Önal başkanlığında yapıldı. Denetim Komisyonu üyelerinin gizli oyla belirlendiği birleşimde, belediyenin borçlanma yetkisi, araç ve iş makinesi alımı, bütçe kayıpları, deniz ulaşımı, asfalt çalışmaları ve sosyal destekler gündemin öne çıkan başlıkları oldu. Mecliste CHP, AK Parti ve MHP’li üyeler arasında ekonomi, hizmetler ve belediyecilik anlayışı üzerinden sert tartışmalar yaşandı.

Denetim Komisyonu için seçim yapıldı

Bayraklı Meclisi’nde Denetim Komisyonu için gizli oyla üye seçildi. CHP Grubu, Yasin Tok, İsmail Sarı, Fikret Karabağ’ı önerirken; Cumhur İttifakı adına Tufan Aysan önerildi. Yeterli oyları alan isimler denetim komisyonuna seçilmiş oldu.

“Belediyemize iş makineleri alacağız”

Başkan Önal, mecliste İller Bankası kredisi ve belediyeye araç alımı ile ilgili borçlanma yetkisi istemesi hususunda açıklamalarda bulundu. Önal, “Borçlanma gündem maddesi var. Geçen sene de bu konuyla ilgili İller Bankası’na başvurmuştuk. O talebimiz hala orada bekliyor. İller Bankası düşük faizli kredi verirse zaten ‘Yok’ demeyiz. Vermezlerse de kendi araçlarımızı almak üzere kredi talebinde bulunacağız. Yetiştirebilirsek 15 Ocak’tan önce belediyemize uzun yıllar sonra iş makinelerimizi kazandıracağız. Belediyenin kendi araçlarını almak için geldiğimden beri taleplerimi tekrar tekrar yineledim. Meclis’in yetkisinde olan kredi yetkisini iletiyoruz zaten. 260 milyon bizim kullanmayacağız bir rakam. Ancak İller Bankası bunu verirse zaten bütün iş makinelerimizi alabileceğiz. Bu olmazsa da yaklaşık 100 milyonluk kredileri ödeyebileceğimiz bir borçlanma ile makine parkuru alıyoruz. Belediyemiz kurulduğunda Bornova ve Karşıyaka’dan gelen topraklar gibi araçlar da var. İki belediyenin de nasıl araçları gönderdiğini tahmin edersiniz…” ifadelerini kullandı.

MHP’li Şahin’den ‘deniz ulaşımı’ hatırlatması

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan MHP’li meclis üyesi Muhammed Şahin, Başkan Önal’ın araç alımlarıyla ilgili yaptığı açıklamalara değindi. İlçede merak edilenleri de sorarak önerilerini sıralayan Şahin “Daha önce araç alımını geçen dönem Serdar Sandal başkan döneminde defalarca ifade etmiştim ama kabul etmemişti. Bu, Bayraklı’nın kullanacağı bir hizmet, bu yüzden teşekkür ediyorum. Bayraklımız, denize nazır bir noktada. Belediyemizin hemen karşısında iskele var. Buraya Büyükşehir Belediyemize ait araçların yanaşması, vatandaşın deniz ulaşımından faydalanması hususunda sizin de yardımınızı rica ediyorum. Bu iskeleyi faaliyete geçirelim. Bayraklı’nın denizi var, iskelesi var ama deniz ulaşımı yok. Bir diğer konu asfaltlama yapıyorsunuz ama yapılan yerlerin kısa sürede deforme olduğunu görüyoruz. Yapılacaksa bir seferde yapılsın, dört dörtlük yapılsın. Serdar Başkan döneminde ilkokullara gıda yardımları söz konusuydu; belediyemizde yapılıyorsa artırılması yapılmıyorsa yapılmasını isteyeceğiz. Belediyemizin bu konuda bütçesi yoksa bu noktada kampanya yapılabilir. Gümüşpala Yolu acilen faaliyete geçirilmedi. Bu yol artık kaldırmıyor. Gerek genişliği gerek aydınlatmasıyla ilgili sıkıntılar var” dedi.

CHP’li Metin: Enflasyon bütçemizden 830 milyon TL götürdü

CHP’li meclis üyesi Yusuf Metin’in bütçe ve ekonomiye yönelik hükümeti eleştirdi. CHP’li Metin, “Bu enflasyon canavarı sadece bireyleri mağdur etmemiş, kurumlarımızı da zor durumda bırakmıştır. 2025 bütçesinde irademiz dışında enflasyon nedeniyle 830 milyon TL gitti. İktidar doğru yönetebilseydi bu para belediye bünyemizde kalacak ve hizmetlerde kullanılacaktı. Bu gerçeği de halkımızın bilgisine sunuyorum” dedi.

“İdeolojilerinizi kapı dışarı bırakın”

CHP’li Metin’in sözlerinin ardından açıklamalarda bulunan AK Partili Meclis üyesi Emre Demir, “Biraz da el vicdan demek lazım. CHP Grup Başkan Vekili olarak ne zaman ifade etseniz ‘Evet ekonomik problemler yaşıyoruz’ diyoruz. Yaşadığımız pandemiyi ne çabuk unuttuk. Onun üzerinde depremzedeler için konutlar teslim edildi. Onun yüzde 10’unu CHP’li belediyeler yapılabildi mi? Vatandaşa hizmet noktasında ideolojik ve siyasi olarak düşündüğümüzü düşünmüyorum. Rica ediyorum, burayı sığ tartışmaların merkezi yapmayın. Bazı arkadaşlar dogmatik, eleştiriye kapalı bakış açısına sahip. Muhtarlık yaptığı dönemde Bayraklı’ya ne yaptırdı, hiçbir şey. Birileri, birtakım planlar yaparken benimle beraber imar komisyonunda var olan arkadaşlarımız hatırlayacaktır; Yamanlar, Gümüşpala, Onur Mahallesi, Cengizhan gibi mahallelerimiz ile Adalet, Manavkuyu, Osmangazi Mahallelerimizin bir olmadığını buralara eşit değil adaletli hizmet gerektiğini söylediğimizde burada bugün olmayan bürokrat bir arkadaş ‘Onların hepsi hazine arazisinde oturuyor, bir şey hak etmiyor’ dediğinde orada onunla tartıştığımız için mi benimle konuşup bana kızacak? Burada belediye başkanı kamuoyu yararına bir iş yaptığında el kaldırdığında mı bana kızacak? Romantik söylemlerle bize cevap vermeye kalkmayın, gerçekçi olalım. Bizler burada hep beraber doğruyu bulmak ve onun üzerine hareket etmek için buradayız. İdeolojilerinizi kapının dışına bırakın. Biz hepimiz Bayraklılı vatandaşımız için buradayız” ifadelerini kullandı.

Asfalt tartışmasını hatırlattı: O da mı video çeksin?

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan ‘asfalt’ tartışmalarını hatırlatan Demir, şunları aktardı: “Birtakım altyapı, asfalt çalışmasında bulunuyorsunuz biz de size teşekkür ediyoruz. Ama şunu da ifade etmemiz lazım: Bir video çektiniz, ilçe başkanımız da konuya müdahil oldu ve İzmirgaz’ı aradı. Birtakım maddi hatalar olabilir. İzmir’de iki tane asfalt firması var. Yetişmediğini düşünüyorsanız bunu siyasi polemiğe çekmeden, başka yerlere götürmeden ifade edebileceğinizi biliyorsunuz. Nafiz Gürman benim de yaşadığım mahalle. Evimizin önünde çukur var, yıllardır yapamadık. İlçe başkanımızın evinin önünde de var; ne yapsın, video mu çeksin? Siz açıklama yapınca da basın mensubu arkadaşlarımız ilçe başkanımızı ve bizi aramışlar. Bizler de kendimizce birtakım makul açıklamalarda bulunduk. Hatta not almışım ‘Kendi hizmetsizliklerinin üstünü yapılan asfaltla örtmeye çalışmışlardır belki’ diye de o da habere yazmış.

“100 günün üzerinden 545 gün geçti”

Sizin tarafınızdan belki dikkate alınmak istenen, bizimle polemik içerisinde olmak isteyen arkadaşlar da bize cevap vermişler. Sizin seçim döneminizde “Bayraklı’nın 100 günü” ile ilgili açıklamalarınız vardı. 645’inci gününüzdesiniz; o 100 günün üzerinden 545 gün geçti. Bırakın da yapmadıklarınızı ifade edelim. Belki biz ifade ettikçe siz de bunu yapmak üzere birtakım hareketlerde bulunacaksınız. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın burada size destek olacağını söylemiştiniz. Sadece sokak canlıları için köpek maması gönderdiğini ifade ettim. Bunu ifade etmemdeki sebep şuydu: Siz nasıl mi “AK Parti’nin adayı ev ev gezerken iş sözü verdi” dediyseniz ben de İstanbul ya da Ankara Belediye Başkanı’nın burada belki de size oy vermeyecek ama kendilerine duygu besleyen, olumlu düşünceleri olan vatandaşın oyunu devşirdiğiniz için sitem etti. Bu iş sözü vermekten daha kötü bir şey. Mansur Yavaş sadece İrfan Önal’a ‘fikri danışmanlık’ konusunda destek olacakmış. Bence Bayraklılı vatandaş bunu bilmeli.”

New York üzerinden ‘sol’ tartışması!

Son olarak ilçedeki pazarcıların yazdığı mesajları okuyan AK Partili Demir, “New York belediye başkanını tebrik ettiği kadar gelip Gümüşpala’daki pazaryerinin çatısına baksa diyorlar” dedi. Önal ise “Pazaryerlerine 20 milyon liralık yatırım yaptık” dedi. Demir’in “Gümüşpala’da çok su akıyormuş. Siz demokrasinin beşiği New York’u bu kadar söyleyince herhalde arkadaşlar…” demesi üzerine Başkan Önal, “Bununla herkesin iftihar etmesi gerekiyor. Siyonizmin, İsrail lobisinin egemen olduğu yerde bir Müslüman belediye başkanı seçilmiş. Bununla bence bütün Müslümanlar’ın ya da dünyaya soldan bakan daha insani politik yaklaşımların tebrik etmesi gerekiyor” dedi.

Önal’ın açıklamaları sonrası “Dünyaya nereden bakan?” diye tekrar soran Demir’e Önal, “Soldan… Sosyalist demokrat diyor, kendini öyle tanımlıyor” dedi. Bunun üzerine Erdem, “Biz dünyaya aynı yerden bakıyoruz, Türkiye’den bakıyoruz, ben de Bayraklı’dan bakıyorum” dedi. Önal ise “Olumlu yönden bakarsanız mutlu olursunuz” ifadelerini kullandı.

“Her bir kuruşun hesabını verebilir noktada olacağım”

Son olarak Başkan Önal, “Zaman ve imkan olarak kendi kentimizin sorunlarını çözme noktasında bizlerin uzlaşması, birlikte hareket etmesinden yanayım. Bunu da söylüyorum. Sataşmalar tek taraflı değil, sizlerin sözleri üzerine arkadaşlarımız söz alıyorlar. Geçen yıl çok şey yaptık. Her şeyin reklamını yapmıyoruz. Hizmetlerimizin en üzerinde çocuklarına yaptığımız destekler var. Ben bunun siyasetini de yapmıyorum. Harcadığımız para bizim paramız değil. Çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz. Bu devlet çocuklara verecek bir öğün yemeğin parasını düşünmemeli. Biz gittiğimizde durumu olan olmayanı ayırıyoruz. Ama bu ekonomik krizde imkanlı görünen yerlerde de sıkıntılar var. hizmetlerde eksik kalabiliriz. Her bir kuruşun hesabını herkese verebilir durumda olacağım. Şirketlerimizde faaliyetleriyle ilgili sunumlar yapacağız. Kendi dönemimde iyileştirdim, geliştirdim. Eksik kaldığımız yerleri de sizlerle paylaşacağız. Şirketler sizlerin de onayladığı bütçeleri kullanıyorlar, sizlere sunumla yapacaklar” diye konuştu.