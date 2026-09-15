Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ve Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın’ın katıldığı toplantı, İl Başkanlığı koordinasyonuna karşı bir güç birliği hamlesi olarak değerlendirildi. İl Başkanı Çağatay Güç'ün ilçe başkanlarını arayarak belediye başkanlarının yemeğe katılımını engellemeye çalıştığı iddiaları kamuoyuna yansırken, usta gazeteci Hasan Çölmekçi olayın Gaziemir'deki ilçe delege krizine dayandığını belirtti.

"İlçe başkanıyla telefonda kapıştılar"

Gaziemir’deki krizin ilçe başkanlığı düzeyinde başladığına dikkat çeken Hasan Çölmekçi, "Ünal Işık hem mecliste hem de CHP’den geçtiği YENİ Parti’de sıkıntılar yaşıyor ya da yaşatıyor. Şöyle ki, en son YENİ Parti’nin Gaziemir ilçe başkanı Çağrı Şırlancı, İl Başkanı Çağatay Güç’ün de üniversiteden yakın arkadaşı. Hatta üniversitede aynı evi paylaştıklarını biliyoruz. Çağrı Şırlancı, eski belediye başkanı olan ve şimdi YENİ Parti’ye geçen Halil Arda’yı delege olarak yazmış. Onu yazınca da Ünal Işık sinirleniyor" dedi.

Sana karşı aday çıkaracağım resti

İki isim arasındaki tartışmanın detaylarını veren Çölmekçi, "Araları bu yüzden açık ve Çağrı Şırlancı’yı arıyor. Diyor ki, 'Sen bunu nasıl yazarsın? Bundan sonra senin karşına aday çıkaracağım.' Telefonda bu yüzden kapışıyorlar. Bu yüzden iş tabi Çağatay Güç’e kadar gidiyor. Daha önceki ilçe başkanlarını davet ediyor Ünal Işık, bir de onlarla — belediye başkanlarının dışında — bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

"Çağatay Güç’e karşı yapılmış bir hamle"

Söz konusu yemek organizasyonunun bir güç gösterisi olduğunu vurgulayan usta gazeteci, "Sonuç olarak şu anda YENİ Parti’nin içinde Gaziemir’de bunlara ek olarak bir kriz daha var. Bu kriz de dediğim gibi Çağrı Şırlancı ile Belediye Başkanı Ünal Işık arasında. Öyle böyle değil hem de aralarında büyük kapışma olmuş. Bu iş Çağatay Güç’e de yansıdığı için… Belki Çağatay Güç de Ünal Işık’ı arayıp bir şey söyledi, ona karşı yapılmış bir hamle olarak görüyorum ben bu olayı" değerlendirmesinde bulundu.

Örgüt içindeki ayrışmanın derinleşebileceğini belirten Çölmekçi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu pürüz bence daha da büyük… Çünkü, şimdi bakmak lazım. Ünal Işık’ın davetine katılmayan kimler var? Bunlar neden katılmadılar? Acaba davet mi edilmediler? Yoksa davet edilip mi gidilmedi? Eğer onlar davet edilip gitmedilerse Çağatay Güç tarafındalar…"