Aydın’ın Söke ilçesinde yerel bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna’nın, Yeniden Refah Partisi Aydın İl Başkanı Hüseyin Kaya tarafından silahla yaralandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri kamuoyuna yansıdı.

Tartışma Aydın Caddesi’nde yaşandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Konak Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Durmuş Tuna ile Hüseyin Kaya arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Silahla yaraladı

İddiaya göre Hüseyin Kaya, yanında bulunan tabancayla Durmuş Tuna’ya ateş etti. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Tuna yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının durumu iyi

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Durmuş Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Tuna’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli gözaltında

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin Kaya, emniyete götürüldü. Kaya’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan olaya ilişkin bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde, Hüseyin Kaya’nın Durmuş Tuna’nın bacağına ateş ettiği, yaralanan Tuna’nın yere düştüğü ve sonrasında Kaya’nın Tuna’ya tekme attığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.