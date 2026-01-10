Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarpmasıyla yaşanan kaza, çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

Direksiyon hâkimiyetini kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle birlikte motosiklet kaldırıma çarptı ve savrularak defalarca takla attı.

Sağlık ekipleri seferber oldu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Yaşanan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpma anı net şekilde görülüyor.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik raporun ardından netleşmesi bekleniyor.

