Gazeteci Şirin Payzın Venedik’te evlendi

Son Mühür- Venedik’in ünlü Grand Canal kıyısında yer alan Palazzo Contarini Polignac Sarayı, 16’ncı yüzyılın başlarında Venedikli soylu Contarini ailesi için inşa edilmişti. Payzın ve Gümüş, bu tarihi yapıda sade ama zarif bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

OdaTV’nin haberine göre, 57 yaşındaki Payzın ile iş insanı Gümüş’ün nikahına çiftin yakın dostları katıldı. Törenin ardından davetlilere özel bir yemek ve içkili kutlama düzenlendi.

Turgay Gümüş kimdir?

Payzın’ın hayatını birleştirdiği Turgay Gümüş, şarap üretimi alanında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Gümüş, İzmir’in Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren butik bir şaraphanede üretim yapıyor.

Ürettiği üç şaraptan ikisi – “Şirin Grenache Roze 2023” ve “Alara Chardonnay-Sultaniye Beyaz 2023” – uluslararası prestije sahip Decanter Dergisi’nin 2024 Dünya Şarap Ödülleri kapsamında bronz madalya kazandı.