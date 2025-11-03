Tutukluluğu devam eden Ahmet Özer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davanın üçüncü duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada, savcılık tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Özer'in 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Yaşanan bu gelişmeye tepkiler art arda gelirken, ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi.

"Çözümü sabote eden bilinçli bir strateji yürütülüyor!"

Sosyal medya hesabı üzerinden gelişmeye tepki gösteren Emir, "Meclis’te “toplumsal barış” denilirken, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer için kent uzlaşısı dosyasından 15 yıl istenmesi barış değil çelişkidir. Bu tablo Erdoğan’dan bağımsız değildir; çözüm derken çözümü sabote eden bilinçli bir strateji yürütülüyor." ifadelerini kullandı.