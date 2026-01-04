Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayındaki Beyaz Saray ziyaretini değerlendirirken eleştirileri açık kameralara takıldığı için NTV Washington Temsilciliği'nden istifa etmek zorunda kalan Hüseyin Günay, gündemdeki Venezuela operasyonunu mercek altına aldı.

Beş temel gerekçesi var...



''Maduro, halkını sömürerek şaibeli bir şekilde iktidarda kalan biriydi.

Venezuela ciddi bir uyuşturucu üreticisi olmadı, önemli bir geçiş güzergahıydı.'' diyen Hüseyin Günay,

ABD’nin derdi 5 temel mesaj vermekti'' vurgusuyla gerekçeleri başlıklar halinde sıraladı.

Günay'a göre bu gerekçeler,

(1)Petrol,

(2) Dünyaya istediğimi yaparım mesajı,

(3) Çin, Rusya, İran, Küba bloğuna kimin süper güç olduğunu hatırlatmak,

(4) Latin Amerika’nın arka bahçesi olduğu gerçeğini göstermek,

(5) Benzer liderlere korku salmak.

Ne Maduro, ne ABD...



''Kimse bu iş sadece Venezuela’yla sınırlı kalır sanmasın.'' diyen Günay,

''ABD emperyalizmi açısından Latin Amerika ve Ortadoğu planları hala ‘uygulama aşamasında’.

Ne Maduro ne de uluslararası hukuku hiçe sayan ABD’den yana olmak zorundayız.

Venezuela halkını maalesef kötü günler bekliyor.'' mesajı verdi.

