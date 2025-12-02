Son Mühür- Dava kapsamında savcılık mütalaasında Karabay hakkında birden fazla suçtan hapis cezası talep edildi. Mütalaada, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret”, üç kez “terörle mücadelede görev yapan kişileri hedef göstermek” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamalarına yer verildi.

Tutukluluğun devamı istendi

Savcılık ayrıca, yargılama süreci devam ederken Karabay’ın tutukluluk halinin sürdürülmesini talep etti. Mahkeme, savunmaların ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dava süreci yakından takip ediliyor

Karabay’ın mahkeme salonundaki tavrı ve hakkındaki suçlamaların ağırlığı, basın ve kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Dava sürecinin önümüzdeki duruşmalarda nasıl ilerleyeceği merak konusu.