Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, 2010 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibi ve Basın Şeref Kartı taşıyan usta gazeteci Doğan Pürsün, 14 Kasım 2025 Cuma günü yaşamını yitirdi. Meslek hayatının büyük bölümünü Almanya’da sürdüren Pürsün, 45 yılı aşkın tecrübesiyle Türk basınının yurt dışındaki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

TGC Yönetim Kurulu, Pürsün’ün vefatı üzerine yayımladığı mesajda, “Değerli meslektaşımız Doğan Pürsün’ü kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Doğan Pürsün’ün cenazesi, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Almanya’da, Frankfurt yakınlarındaki Heiligenstock Mezarlığı’nda defnedilecek.

Doğan Pürsün kimdir?

1939 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Doğan Pürsün, Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Gazetecilik ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. Gazeteciliğe 1956’da İstanbul Ekspres’te ekonomi muhabiri olarak başlayan Pürsün, Akşam, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde çeşitli görevler üstlendi.

1960’ların sonunda Almanya’ya giderek hem dil eğitimi aldı hem de mesleğini uluslararası alanda sürdürdü. Die Welt, Bild ve Alman Haber Ajansı DPA’da görev yaptı. 1967–1990 yılları arasında Tercüman Gazetesi’nin Almanya Bürosu’nda; 1990’dan itibaren ise Dünya Gazetesi’nin Almanya temsilciliğinde çalıştı. Dünya’nın yurtdışı baskısı olan Dünya Hafta’nın Yazı İşleri Müdürlüğünü yürüttü.

Hürriyet’in yurtdışı baskılarında “Emeklinin Danışmanı” köşesini yöneten Pürsün, özellikle Avrupa’daki Türk toplumu ve ekonomik sorunlarına odaklanan çalışmalarıyla tanınıyordu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin çeşitli başarı ödüllerinin yanı sıra, Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından 1995 yılında “Almanya’daki Türk toplumunun ekonomik sorunlarını ısrarla gündemde tuttuğu” için özel plaketle onurlandırıldı.

“Nasıl Kazandılar?” ve “Nasıl Emekli Olunur?” adlı iki kitabı bulunan Pürsün, evli ve üç çocuk babasıydı. Basın Şeref Kartı sahibiydi.