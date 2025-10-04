Gana Sağlık Servisi (GHS), ülkede maymun çiçeği salgınının etkisini sürdürdüğünü ve doğrulanan vaka sayısının 583’e yükseldiğini açıkladı. Yetkililer, hastalığın yayılımını kontrol altına almak için yeni önlemlerin gündemde olduğunu bildirdi.

18 yeni vaka tespit edildi

Gana Sağlık Servisi tarafından yapılan açıklamada, son günlerde 18 yeni maymun çiçeği vakasının daha tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 583’e ulaştığı belirtildi.

Sağlık yetkilileri, salgın nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkenin özellikle Bono, Ashanti, Greater Accra ve Western bölgelerinde vakaların yoğunlaştığı, temaslı kişilerin izlenmesi ve izolasyon uygulamalarının sürdüğü ifade edildi.

Maymun çiçeği nedir?

Maymun çiçeği, Monkeypox virüsü olarak bilinen ve çiçek hastalığına benzer bir virüs tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. İlk olarak 1958 yılında laboratuvar maymunlarında, daha sonra 1970’te Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde insanlarda tespit edildi. Hastalık, deride kabarcıklar, ateş, lenf bezi şişliği, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle seyreder.

Genellikle hayvanlardan insanlara, bazen de yakın temas yoluyla insanlar arasında bulaşır. Virüs, enfekte hayvanların kanı, vücut sıvıları veya deri lezyonlarıyla temas sonucu insanlara geçebilir.

Hastalığın kuluçka süresi genellikle 6 ila 13 gün arasında değişir.

Afrika’da yeniden yükselişte

Maymun çiçeği, Afrika’nın tropikal bölgelerinde endemik (yerleşik) bir hastalık olarak bilinir.

Son yıllarda ormanlık alanların tahribi, vahşi hayvanlarla temasın artması ve halk sağlığı sistemlerindeki zayıflıklar nedeniyle vaka sayılarında yeniden artış yaşanıyor.

Gana’da 2022 yılında da benzer bir salgın bildirilmiş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ülkedeki durumun yakından izlendiğini açıklamıştı. Yetkililer, hastalığın ülkede kalıcı hâle gelmesini önlemek için erken teşhis, temaslı takibi ve aşılama planlarının hayata geçirileceğini belirtti.

Dünya genelinde de vakalar izleniyor

Maymun çiçeği, 2022 yılında Avrupa ve Amerika kıtalarına da yayılmış ve birçok ülkede yerel vaka bildirimi yapılmıştı.

DSÖ, hastalığın dünya genelinde “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” statüsünden çıkarıldığını açıklasa da Afrika ülkelerinde hâlâ yüksek riskli bölgeler bulunduğunu belirtti.

Uzmanlar, virüsün insandan insana bulaş zincirinin Afrika’daki salgın yönetimiyle yakından ilişkili olduğunu, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için güçlü sağlık altyapısı ve toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının şart olduğunu vurguladı.

Önlem çağrısı

Gana Sağlık Servisi, halktan enfekte kişilerle temastan kaçınılmasını, kişisel hijyenin artırılmasını ve döküntü veya ateş belirtilerinde en yakın sağlık merkezine başvurulmasını istedi.

Uzmanlar, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin, yayılımı durdurmada kritik öneme sahip olduğunu hatırlattı.