ABD Hazine Bakanlığı, 2026 yılında kutlanacak ülkenin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü kapsamında hatıra parası çıkarılacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, söz konusu özel madeni paranın ABD tarihinin dönüm noktalarına ve başkanlık mirasına dikkat çekmeyi amaçladığı belirtildi.

Tasarımın ilk taslaklarında, paranın bir yüzünde Donald Trump’ın profili yer alırken, diğer yüzünde Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edildiği görüldü. Tasarımda ayrıca İngilizce “War, war, war” (Savaş, savaş, savaş) yazısının yer aldığı bildirildi.

Kamuoyunda tartışma yarattı

Tasarımın kamuoyuyla paylaşılmasının ardından ABD genelinde tartışmalar başladı. Trump destekçileri, bu kararın “ülkenin tarihsel dönüm noktasıyla özdeşleştirilen güçlü bir sembol” olduğunu savunurken; muhalif çevreler, “bağımsızlık ve birlik sembolü olan bir paranın siyasi bir figür üzerinden temsil edilmesinin yanlış” olduğunu dile getirdi.

Bazı analistler, Hazine Bakanlığı’nın henüz nihai tasarıma karar vermediğini, Trump’ın yer aldığı örneğin yalnızca “öneri taslaklarından biri” olabileceğini ifade etti.

Resmi onay süreci devam ediyor

Hazine Bakanlığı yetkilileri, özel paranın basımı için yürütülen tasarım ve onay sürecinin devam ettiğini açıkladı. Paranın üzerinde yer alacak figür ve sembollerin, ABD Darphanesi, Kongre ve Başkanlık ofisi tarafından ortak onaydan geçeceği belirtildi.

Paranın sınırlı sayıda üretileceği ve koleksiyon amaçlı piyasaya sürüleceği bildirildi. Hazine kaynaklarına göre, 250’nci yıl dönümüne özel para serisinde farklı başkanlara ait tematik tasarımlar da değerlendiriliyor.

Trump dönemi mirası ve sembol tartışması

Eski Başkan Donald Trump, 2017–2021 yılları arasında görev yaptığı dönemde ekonomik milliyetçilik, göçmen politikaları ve “Önce Amerika” söylemiyle dikkat çekmişti.

Bazı yorumcular, Trump’ın 250’nci yıl parası tasarımında yer almasının, “Amerikan tarihinin tartışmalı bir döneminin hatırlatılması” anlamına geldiğini savundu.

Öte yandan, Cumhuriyetçi kanattan bazı isimler, Trump’ın bu tasarımda yer almasının “ülkenin cesaret ve mücadele ruhunun simgesi” olduğunu ifade etti.

2026’da koleksiyonculara sunulacak

ABD Hazine Bakanlığı, nihai tasarımın 2025 yılı içinde tamamlanmasının ve paranın 2026’da piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurdu. 1 dolarlık madeni paranın koleksiyon amaçlı üretileceği, günlük dolaşıma sokulmayacağı açıklandı.

Paranın basımıyla birlikte, ABD genelinde bağımsızlık kutlamaları kapsamında özel bir sergi ve müze programı da düzenlenecek.