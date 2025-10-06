Son Mühür - Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide, Rafa Silva’ya yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gören Davinson Sanchez’in, hakem raporunda pozisyonun “şiddetli müdahale” olarak yer alması durumunda 2 maç ceza alması öngörülüyor.

2 maç ceza gelebilir

Cezalı duruma düşmesi halinde Davinson Sanchez, Galatasaray’ın RAMS Başakşehir ve Göztepe ile oynayacağı maçlarda sahada olamayacak. Kolombiyalı stoper, savunmadaki istikrarlı performansıyla Galatasaray için önemli bir eksik olarak görülüyor.

Singo da aynı maçlarda olmayacak

Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyunu terk eden Wilfried Singo’nun da RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Bu durum, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un savunma hattında zorunlu değişiklikler yapmasını gerektirecek.