Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı kadrosuna dahil edilmemesi, futbol gündeminde geniş yankı buldu. Tecrübeli oyuncu, bu karara tepki gösterirken hem basına hem de sosyal medyaya mesajlar verdi.

Torreira’dan duygusal tepki: “Milli formayı hak ediyoruz”

Uruguay basınına konuşan Torreira, milli takım formasını giymenin önemine dikkat çekti. Tecrübeli futbolcu, “Uruguaylı oyuncular her zaman milli takıma gitme arzusunu kaybetmemeli. Bu formayı giymeyi hak ediyoruz ve çok daha fazlasını yapabilecek kapasitemiz var” ifadelerini kullandı. Açıklamalar, ülke medyasında geniş yer buldu.

Bielsa: “Torreira’yı gözlemledim ama tekrar çağırmadım”

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Torreira’nın eleştirilerine yanıt verdi. Basın toplantısında kadro tercihlerini açıklayan Bielsa, “Torreira çok yetenekli ve etkili bir oyuncu. Galatasaray’daki performansını yakından izledim. Beni arayarak kadroya çağrılmayı talep etti ve bunu gerçekleştirdik. Ancak sonrasında bir daha çağırmadım. Kadroda Valverde ve Bentancur gibi isimlerin bulunduğu pozisyonda yeterli alternatif olduğunu düşündüm” dedi.

Torreira’den Bielsa’ya dolaylı gönderme

Bielsa’nın açıklamalarının ardından Torreira, sosyal medya hesabından eski teknik direktörü Oscar Washington Tabárez’e teşekkür mesajı paylaştı. Mesajında, “Ülkemize adadığınız yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri ve tutku için minnettarım. Ekibinizin bir parçası olmak benim için ayrıcalıktı. Sadece sporcu olarak değil, insan olarak da gelişmeme katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim” ifadelerini kullanan Torreira, bu paylaşımıyla Bielsa’ya dolaylı bir gönderme yaptı.