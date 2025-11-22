Son Mühür- Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde orta saha hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund forması giyen A Milli futbolcu Salih Özcan’ı transfer gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncu için yönetimin harekete geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda yürütülen transfer çalışmalarında yerli oyuncu rotasyonunun güçlendirilmesi öncelik olarak öne çıkıyor. 27 yaşındaki Salih Özcan’ın sezon sonunda serbest kalacak olması, kulüp yönetimine avantaj sağlıyor. Siyah-beyazlıların, milli futbolcuyu bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı iddia ediliyor.

Milli Takım performansı dikkat çekti

Salih Özcan, A Milli Takım’ın İspanya karşısında oynadığı mücadelede ilk 11’de sahaya çıkmış ve Orkun Kökçü ile sergilediği uyumlu oyunla öne çıkmıştı. Tecrübeli ön libero, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 4 resmi maçta görev aldı. Bu performans, Beşiktaş yönetiminin devre arasında Salih Özcan ile masaya oturmasını hızlandıran faktörler arasında gösteriliyor.

10 numara pozisyonu önem kazandı

Öte yandan, takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva sonrası 10 numara bölgesi, Beşiktaş için kritik öneme sahip hale geldi. Sportif direktör Serkan Reçber, Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda bu pozisyon için yeni bir oyuncu listesi hazırlayacak. Kulüp, orta saha ve hücum hattında önemli bir güçlenme hamlesi yapmak istiyor.