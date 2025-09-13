Son Mühür / Beste Temel Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın Süper Lig'de oynayacakları karşılaşmayla 138. kez birbirlerine rakip olacak. Ligin 5. haftasında Chobani Stadı’nda sahaya çıkacak iki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 104 kez karşılaştı. İki takım arasındaki ezeli rekabet, 13 Şubat 1974’te Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanan ve 0-0 biten Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başladı.

Yaklaşık 50 yıllık bu rekabette Fenerbahçe, galibiyet sayısında 10 farkla önde bulunuyor. Şu ana dek oynanan 137 maçın 54’ünü sarı-lacivertliler, 44’ünü ise bordo-mavililer kazandı. 39 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 180 gol atarken, Trabzonspor’un gol sayısı 157 oldu. Karşılaşmalar; 104 Süper Lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 4 Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası kapsamında oynandı.

Fenerbahçe açık ara önde

İki ekip, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 104 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, Trabzonspor’a karşı 43 galibiyet alırken, bordo-mavililer 27 kez sahadan galip ayrıldı. 34 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde oynanan bu maçlarda Fenerbahçe 144 gol kaydederken, Trabzonspor 111 golle yanıt verdi. Öte yandan, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan toplam 67 resmi ve özel karşılaşmada sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde etti, Trabzonspor ise 13 kez kazandı. 24 maç ise eşitlikle tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 100, Trabzonspor ise 67 gol attı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetlerinden birini 5 Mart 1989’da Kadıköy’de oynanan lig maçında 5-1’lik skorla aldı. 2015-2016 sezonunda ise Trabzon’da yarıda kalan lig karşılaşmasında rakibini 4-0 mağlup etti. Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye karşı aldığı en farklı galibiyetler ise 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, ayrıca 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde Trabzon’da oynanan lig maçlarında elde ettiği 3-0’lık skorlarla geldi. İki takım arasında en gollü karşılaşma ise 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda oynandı.

Toplam 8 golün atıldığı bu mücadelede Trabzonspor, Fenerbahçe’yi 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer ayrıca 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de Trabzon’daki lig mücadelesinde sarı-lacivertlileri 4-3’lük skorlarla yendi. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki lig maçını 4-3 kazanırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul’da oynanan karşılaşmayı da 5-2’lik skorla tamamladı.