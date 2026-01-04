Yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Noa Lang hakkında İtalya’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün Hollandalı futbolcu ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Napoli cephesi transfer söylentilerine yanıt verdi.

Transfer iddiaları İtalya’yı harekete geçirdi

Son günlerde İtalyan basınında ve Türkiye’de çıkan haberlerde, Galatasaray’ın Napoli forması giyen 26 yaşındaki Noa Lang için önemli mesafe kat ettiği öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından gözler Napoli yönetimine çevrildi.

Napoli sportif direktöründen net mesaj

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, takımının Lazio ile oynayacağı Serie A maçı öncesinde DAZN’a yaptığı açıklamada, Lang’in geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı. Manna, futbolcunun ayrılığına dair kesin bir karar alınmadığını vurgulayarak, kulübün aceleci davranmayacağını belirtti.

“Takımı güçlendirecekse adım atarız”

Manna açıklamasında, “Lang son dönemde iki iyi maç oynadı. Ayrılacağı yönünde bir şey söylemedim. Ondan beklentimiz yüksek. Fırsat buldukça kendini göstereceğine inanıyoruz. Sadece transfer yapmak için transfer yapmayacağız, takımı gerçekten ileriye taşıyacak adımlar atarız. Aksi halde mevcut kadroyla yolumuza devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Lazio maçına yedek başladı

Hollandalı futbolcu, Napoli’nin Lazio deplasmanına çıktığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Bu durum, transfer söylentilerini daha da güçlendirirken, oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürüyor.