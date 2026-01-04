Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Hollandalı futbolcu Anthony Musaba da takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla ilk antrenmanına çıktı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana'ya gidecek.