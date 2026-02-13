Son Mühür - İspanya Kral Kupası yarı finalinin ilk karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında ağırladığı Barcelona’yı 4-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

İlk yarıda maçı skoru belirledi

Metropolitano’da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, 6. dakikada Eric Garcia’nın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 14. dakikada Antoine Griezmann ve 33. dakikada Ademola Lookman’ın golleriyle farkı artırdı. İlk yarının uzatma anlarında ise Lookman’ın asistinde Julian Alvarez ağları havalandırarak skoru 4-0’a getirdi.

Tartışmalı pozisyonlar

Barcelona’nın 52. dakikada Pau Cubarsi ile kaydettiği gol, yaklaşık 8 dakika süren VAR incelemesi sonrasında ofsayt kararıyla geçersiz sayıldı. Katalan ekibinde Eric Garcia ise 86. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Rövanş maçı ne zaman?

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mart Salı akşamı Camp Nou’da oynanacak. Bu eşleşmeden tur atlayan ekip ise finalde Real Sociedad ile Athletic Bilbao karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak.