Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, orta saha için Avrupa’nın önemli isimlerinden birini gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Inter forması giyen Davide Frattesi için ciddi bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

Frattesi Galatasaray’ın öncelikli hedefi oldu

Transfer kulislerinde konuşulan bilgilere göre Galatasaray yönetimi, orta sahaya dinamik ve skorer bir isim kazandırmak adına Davide Frattesi’yi ilk sıraya aldı. Sarı-kırmızılıların, İtalyan yıldız için 35 milyon Euro’ya kadar çıkabilecek bir bütçeyi gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü

Galatasaray’ın Inter ile yapacağı görüşmelerde, Frattesi için zorunlu satın alma opsiyonunu içeren kiralama teklifini masaya koymaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu formülle transferi daha esnek hale getirmeyi hedefleyen yönetim, görüşmelere kısa süre içinde başlamayı planlıyor.

Frattesi Galatasaray’a sıcak bakıyor

İddialara göre 26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray’dan gelen bu ilgiye olumlu yaklaştığı ve düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya istekli olduğu konuşuluyor.

Bu sezonki performansı

Davide Frattesi, bu sezon Inter formasıyla 15 resmi maçta görev aldı. Toplam 506 dakika sahada kalan İtalyan orta saha oyuncusu, 2 asistlik katkı sağladı.