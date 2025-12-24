Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için transferde önemli bir adım attı. Sezon başında Samsunspor forması giymeye başlayan ve performansıyla dikkat çeken Anthony Musaba, sarı-lacivertli kulübün radarına girdi. Yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe’nin, 25 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelini ödeyerek transferi sonuçlandıracağı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler serbest kalma bedelini ödeyecek

Fenerbahçe yönetimi, Anthony Musaba transferinde süreci hızlandırdı. Samsunspor ile sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini devreye sokan sarı-lacivertlilerin, oyuncunun bonservisini bu yolla alarak transferi kısa sürede resmiyete dökmesi bekleniyor.

Musaba’ya yıllık 1.3 milyon euro maaş

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Buna göre Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile yıllık 1.3 milyon euro maaş üzerinden anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli kulüp, kanat oyuncusuna uzun vadeli bir rol biçmeyi planlıyor.

Performansıyla öne çıktı

Anthony Musaba, bu sezon hem Süper Lig hem de Konferans Ligi maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle Samsunspor’un en önemli hücum silahlarından biri oldu.

Sezon istatistikleri dikkat çekiyor

25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2024–2025 sezonunda çıktığı 21 resmi maçta 6 gol ve 4 asist üreterek takımına doğrudan skor katkısı sağladı. Bu istatistikler, Fenerbahçe teknik heyetinin Musaba transferine sıcak bakmasında etkili oldu.

Hücum hattına dinamizm katacak

Teknik ekibin raporlarına göre Anthony Musaba’nın, Fenerbahçe’nin hücum organizasyonlarına hız, derinlik ve skor tehdidi kazandırması bekleniyor. Kanatlarda görev yapabilen Hollandalı futbolcu, farklı hücum varyasyonları için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Transferin kısa süre içinde resmi olarak duyurulması beklenirken, Musaba’nın sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli takıma katılması öngörülüyor. Fenerbahçe cephesinde, bu transferin sezonun kritik bölümünde hücum gücünü artıracağı değerlendiriliyor.