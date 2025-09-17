Son Mühür - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a karşı zorlu deplasman maçı öncesinde önemli bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, son antrenmana katılmayarak sağlık durumu hakkında soru işaretleri bıraktı.

Nijerya Milli Takımı’ndan sakat dönerek Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bireysel antrenmanlarını sürdüren Osimhen, ayak bileğindeki ağrılar nedeniyle takımla birlikte antrenmana çıkamadı. 26 yaşındaki santrforun Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak. Kulüp sağlık ekibi, oyuncunun son durumunu değerlendirerek Almanya kafilesine dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek. Teknik direktör Okan Buruk ise kadro planlamasını Osimhen’in sağlık durumuna göre yapacak.

İğneyle oynayabilir

Kulüpten alınan bilgilere göre, Osimhen’in iğne yardımıyla maça çıkması ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak bu seçeneğin risk taşıması durumunda, yıldız golcünün ya yedekte bekletilmesi ya da tamamen kadrodan çıkarılması da ihtimaller arasında bulunuyor.