Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftası, Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin arasında oynanan derbi mücadelesine sahne oldu. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’ndaki karşılaşma, yüksek tempo ve büyük çekişme ile takipçilerine adeta voleybol şöleni yaşattı.

Beş sete uzayan derbide kazanan Fenerbahçe oldu

Karşılaşma iki takımın da setlerde birbirine üstünlük kurduğu bir mücadeleye dönüştü. Final setinde hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, derbiyi 3-2 kazanarak galibiyeti hanesine yazdırdı.

Set sonuçları

Derbi mücadelesinde setler şöyle sonuçlandı:

1. Set: 27-25

2. Set: 22-25

3. Set: 25-23

4. Set: 25-27

5. Set: 15-11

Özellikle karar setinde Fenerbahçe’nin servis ve blok performansı galibiyeti belirleyen en kritik etkenlerden biri oldu.