Son Mühür- Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve büyük umutla bağlanan isimler arasında yer alan Hakan Çağrı Balta'nın spor kariyeri iki ezeli rakibi karşı karşıya getirdi.

Alt yaş kategorilerinde attığı gollerle dikkat çeken Hakan Çağrı Balta, Okan Buruk yönetimindeki A Takımı'nın geniş kadrosunda yer almış, ancak takımda süre bulamamıştı.

15 Mayıs sonrası serbest kalabilir...



Bir dönem hem Galatasaray'ın hem de Ay yıldızlı milli takımın önemli bir parçası olan Hakan Balta'nın oğlu Hakan Çağrı Balta için gözler 15 Mayıs tarihine çevrilmişti.

Galatasaray'ın profesyonel sözleşme teklifini kabul etmeyen Hakan Çağrı Balta'nın bu tarihte serbest kalma ihtimali Fenerbahçe'yi harekete geçirdi.

Fenerbahçe devreye girdi...



Gazeteci Yakup Çınar,

"Fenerbahçe, Galatasaray'a 'Hakan Çağrı Balta ile ilgileniyoruz, oyuncu tarafıyla anlaştık, eğer uygun görürseniz, yetiştirme bedelini ödeyip kadromuza katmak istiyoruz' şeklinde mail gönderiyor.

Galatasaray bu maile sert bir cevap veriyor. Oyuncu 18 yaşın altında, Fenerbahçe burada ceza da alabilir.

18 yaş altında oyuncuyla görüşüp ikna ediyorlar, sonrasında Galatasaray'a mail atıyorlar. Galatasaray bu konuda Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti." bilgisini paylaştı.

Genç futbolcuyla İtalya'nın Udinese kulübünün de ilgilendiği öğrenildi.

