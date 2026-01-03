Türkiye Futbol Federasyonu, yoğun fikstür ve organizasyon takvimini gerekçe göstererek kulüplerden gelen bu talebi inceledi ve nihai kararını 1 Ocak itibarıyla açıkladı. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, ekipler zemini futbol oynamaya elverişli tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojik veriler ise maç günü bölgede sıcaklıkların ekstrem seviyelere düşeceğini işaret ediyor.

Gaziantep’te Hava Durumu ve Zemin Şartları

Gaziantep’te 3 Ocak 2026 itibarıyla hava durumunun oldukça sert geçtiği gözlemleniyor. Meteoroloji verilerine göre şehirde en yüksek sıcaklık 3 derece ölçülürken, gece saatlerinde termometreler -14 dereceyi gösteriyor. Kar yağışı ihtimali hafta başında daha yüksek görülse de, güncel tahminler gökyüzünün açık ancak zeminin donma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Gaziantep Stadyumu'nda görevli teknik ekipler, saha ısıtma sistemlerini aktif tutarak zemindeki buzlanmayı önlemeye çalışıyor.

TFF’nin Erteleme Talebine Verdiği Karar

Galatasaray ve Trabzonspor yönetimlerinin "olumsuz hava şartları ve düşük taraftar ilgisi" gerekçesiyle yaptığı erteleme başvurusu TFF tarafından reddedildi. Federasyon, maçın belirlenen takvime uygun olarak 5 Ocak 2026 tarihinde oynanacağını resmi olarak duyurdu. Bu kararın ardından her iki takım da hazırlık programlarını değiştirmeden Gaziantep yolculuğu için planlamalarını tamamladı. TFF, organizasyonun yayın hakları ve sponsorluk anlaşmaları gereği takvimin kaydırılmasının mümkün olmadığını kulüplere iletti.

Maç Takvimi ve Bilet Satışlarındaki Son Durum

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenen Süper Kupa'nın yarı final ayağında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maç için şu ana kadar yaklaşık 5 bin biletin satıldığı belirtilirken, soğuk havanın taraftar katılımını olumsuz etkilediği görülüyor. 5 Ocak'taki bu mücadelenin galibi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final maçına çıkma hakkı kazanıyor. Kulüpler, TFF'nin ret kararı sonrası oyuncuların sağlığını korumak adına ek önlemler alıyor.