Son Mühür - Dinamo Zagreb, Girona’da kiralık olarak oynayan Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic için resmi teklifini iletti. Ancak Fenerbahçe, bu teklifi reddetti.

Teklifler yetersiz geldi

Dinamo Zagreb’in teklifinde kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu yer almadığı, ayrıca yıllık 3,3 milyon euro kazanan Livakovic’in ücretinin yalnızca küçük bir kısmının karşılanmasının önerildiği bildirildi. Fenerbahçe yönetimi bu şartları kabul etmeyerek teklifi geri çevirdi. İtalyan'lar ile görüşme sürüyor Fenerbahçe’nin, Livakovic için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Bazı İtalyan kulüplerinin, kalecinin maaşının yarısını ödemeye, kiralama bedeli vermeye ve belirli koşullar altında satın alma opsiyonunu değerlendirmeye olumlu baktığı ifade edildi.