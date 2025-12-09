Son Mühür - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. haftasında ilk 24’ü garantilemek için deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geliyor. II. Louis Stadı’ndaki mücadele bu gece 23.00’te başlayacak ve çarşambanın ilk saatlerinde sona erecek. Saat farkı kadar, Lemina, Kaan, Singo, Arda, Eren, Metehan ve Kazımcan’ın yokluğu da sarı-kırmızılılar için ciddi bir dezavantaj oluşturuyor.

Monaco’da da çok eksik var

Ama unutmamak gerekiyor ki bahsettiğimiz Galatasaray, Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup etmiş bir takım. Cimbom’un Monaco’yu da yenip, ilk 8 iddiasını sürdürmesini bekliyoruz. Öte yandan Monaco’da da eksikler var; Ansu Fati, George Ilenikhena, Denis Zakaria ve Christian Mawissa’nın maç saatindeki sağlık durumları belirleyici olacak. İşte muhtemel 11'ler Monaco’da bu sezon resmi maçlarda altı gole imza atan Fati’nin sahada olmaması, sarı-kırmızılılar için bir nebze rahatlama sağlayacak. Takıma dönmesi beklenen diğer altı gollü isim ise Folarin Balogun. Teknik Direktör Okan Buruk’un sağ bekte Sallai, sol bekte Jakobs tercihini yapması öngörülüyor. Lemina’nın yokluğunda ise Sanchez ile Abdülkerim tandemde görev alacak. Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.