Son Mühür - Türk futbolunun köklü organizasyonlarından Turkcell Süper Kupa, bu sezon ilk kez dört takımlı mini turnuva sistemiyle gerçekleştiriliyor. Yarı final ve final aşamalarının yer aldığı turnuvada karşılaşmalar Türkiye’nin farklı şehirlerinde oynanacak.
Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta?
Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Mücadele, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.30’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak.
Fenerbahçe-Samsunspor maçı şifresiz mi?
Yarı finaldeki diğer karşılaşmada Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak.
Final tarihi: 10 Ocak
Yarı finali kazanan ekiplerin karşı karşıya geleceği final karşılaşması, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.
Hangi kanalda yayınlanacak?
Turkcell Süper Kupa’daki tüm maçların ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu. Böylece futbolseverler, herhangi bir abonelik olmadan turnuva heyecanını ücretsiz olarak izleyebilecek.