Yarı finali kazanan ekiplerin karşı karşıya geleceği final karşılaşması, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

Turkcell Süper Kupa’daki tüm maçların ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu. Böylece futbolseverler, herhangi bir abonelik olmadan turnuva heyecanını ücretsiz olarak izleyebilecek.