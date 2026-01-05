Hull City, MKM Stadyumu’nda Watford’u konuk edeceği Championship karşılaşmasını güvenlik kaygıları nedeniyle maç saatine 18 dakika kala erteledi. İngiltere genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar, futbol programını da olumsuz etkiledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, zeminin karşılaşma için elverişli olduğu ancak stat çevresindeki alanlarda güvenlik riski oluştuğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saha oynanabilir durumda olsa da, oyun alanını çevreleyen bölgelerin güvenli olmadığına karar verildi."

Dondurucu soğuklar futbolu da vurdu