Son Mühür - Hull City’nin Watford ile oynayacağı Championship karşılaşması, dondurucu soğukların stat çevresinde güvenlik riski oluşturması sebebiyle son anda ertelendi. Mücadelenin başlama vuruşuna yalnızca 18 dakika kala iptal edilmesi dikkat çekti.
18 dakika önce iptal edildi
Hull City, MKM Stadyumu’nda Watford’u konuk edeceği Championship karşılaşmasını güvenlik kaygıları nedeniyle maç saatine 18 dakika kala erteledi. İngiltere genelinde etkisini artıran dondurucu soğuklar, futbol programını da olumsuz etkiledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, zeminin karşılaşma için elverişli olduğu ancak stat çevresindeki alanlarda güvenlik riski oluştuğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saha oynanabilir durumda olsa da, oyun alanını çevreleyen bölgelerin güvenli olmadığına karar verildi."
Dondurucu soğuklar futbolu da vurdu
Birleşik Krallık genelinde etkili olan aşırı soğuklar sebebiyle bu hafta sonu birçok EFL ve Ulusal Lig karşılaşmasının iptal edildiği belirtilirken, Hull City’nin maçı da bu ertelemeler arasına katıldı.