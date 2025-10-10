Son Mühür - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı’nın yeni sezon sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, teknik direktör Okan Buruk’un geleceğine ilişkin basında yer alan iddialara yanıt vererek, sözleşmenin yenilendiğini resmen duyurdu.

Okan Buruk ile yeni dönem başlıyor

Törenin ardından Ekol Sports’a konuşan Dursun Özbek, kulüp ile Okan Buruk arasında yapılan yeni sözleşmeye dair net ifadeler kullandı. Özbek, “Okan Buruk’un sözleşmesini uzattık, hocamızla birlikte yeni bir sözleşme imzaladık” diyerek anlaşmanın resmileştiğini açıkladı.

Yeni sözleşmenin süresi ve maaş detayları

Basında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi başarılı teknik direktör Okan Buruk ile 2+1 yıllık yeni bir sözleşme üzerinde uzlaşmaya vardı. Mevcut kontratında 110 milyon TL kazanan Buruk’un, yeni anlaşmayla birlikte yıllık 4 milyon euro ücret alacağı öne sürülüyor.

Galatasaray cephesinden yapılan bu açıklamayla, son günlerde kamuoyunda gündem olan “Okan Buruk’un sözleşmesi yenilenecek mi?” sorusu da netlik kazanmış oldu.