Cansu Çetin, Türkiye kadın voleybol milli takımının önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Benfica’da oynadığı maçlarda hücum gücüyle fark yaratıyor. Kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başlayan sporcu, Fenerbahçe’de profesyonelliğe adım attı. Portekiz ekibine transfer olduktan sonra hem kulüp hem milli takım başarılarında rol aldı.

Cansu Çetin Kimdir

Cansu Çetin, Türk voleybolunun başarılı smaçörlerinden biri olarak tanınıyor. Voleybola erken yaşta başlayan sporcu, disiplinli çalışmasıyla dikkat çekiyor. Benfica’da dış hücumcu pozisyonunda oynuyor. Kariyerinde Türkiye Ligi şampiyonlukları ve Avrupa kupası finalleri yer alıyor.

Eczacıbaşı Dynavit altyapısında yetişen Çetin, 2011’de profesyonel oldu. Fenerbahçe’de 2014-2020 arası parladı. 2018-2019 sezonunda Türkiye Spor Ödülleri’nde Yılın Kadın Voleybolcusu seçildi. Benfica’ya 2020’de transfer oldu. Portekiz Ligi’nde şampiyonluklar kazandı.

Milli takımda 2019 FIBA Voleybol Kadınlar Dünya Kupası’nda yer aldı. Hücum istatistikleri yüksek. Benfica’da maç başına ortalama 15 puan topluyor. Kariyer toplamı 500’den fazla maç ve 3000’ün üzerinde sayı.

Cansu Çetin Kaç Yaşında Nereli

Cansu Çetin, 26 Mayıs 1993 doğumlu. 2025 itibarıyla 32 yaşında. Aslen Ankaralı. Ankara’da doğup büyüdü. Esenevler Anadolu Lisesi’ni bitirdi. İstanbul’da üniversite eğitimi aldı. Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu.

Ankara kökenli sporcu, kariyerinin başlarında başkentte altyapı eğitimi gördü. İstanbul kulüplerine transfer oldu. Benfica’ya gittikten sonra Lizbon’da yaşıyor. Ailesi Ankara’da kalıyor. Kişisel hayatı hakkında sınırlı bilgi paylaşıyor.

Boyu 183 cm, kilosu 69 kg. Fiziksel yapısı smaçör pozisyonuna uygun. Sağ elini kullanıyor. Voleybol dışında psikolojiye ilgi duyuyor. Sosyal medyada kariyer paylaşımları yapıyor.

Cansu Çetin Kariyeri ve Başarıları

Cansu Çetin’in kariyeri altyapıdan profesyonelliğe uzanıyor. Eczacıbaşı’nda genç takımlarda oynadı. 2011’de A takıma yükseldi. Fenerbahçe’ye 2014’te geçti. Sarı-lacivertlilerde 6 sezon kaldı. Türkiye Ligi’nde 3 şampiyonluk kazandı. CEV Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.

2020’de Benfica’ya transfer oldu. Portekiz ekibinde kaptanlık yaptı. Ulusal Şampiyonluk Kupası’nı 3 kez kaldırdı. Benfica, 2024’te Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale çıktı. Çetin, takımın hücum lideri.

Milli takımda 2017 Avrupa Şampiyonası’nda yer aldı. 2019 Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil etti. Kariyer istatistikleri: Fenerbahçe’de maç başına 14.5 sayı, Benfica’da 15.2. Toplam 52 turnuvada oynadı. Başarıları arasında 2018 Türkiye Spor Ödülü öne çıkıyor.

Cansu Çetin, voleybolun yanı sıra eğitimine önem veriyor. Psikoloji mezunu olarak mental koçluk yapıyor. Benfica’da genç oyunculara mentorluk ediyor. Kariyeri, Türkiye’den Avrupa’ya uzanan bir başarı öyküsü. Milli takımda kaptan adaylarından biri. Gelecek sezonlarda Benfica’da kalmayı planlıyor.