Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımıyla gündeme gelen ve sosyal medyada AK Parti ile yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak hakkında gözaltı kararı verilen, ardından da gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bölükbaşı hakkında yürütülen soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor.

Furkan Bölükbaşı hakkında tutuklanmasının ardından ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sosyal medya hesabına erişim engeli!

Tutuklanan Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya platformlarından biri olan X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Alıntılayıp sonra sildi!

Bölükbaşı’nın soruşturmaya konu olan eyleminin, sosyal medyada başka bir kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeler içeren paylaşımını alıntılaması olduğu ifade edilmişti. Bölükbaşı’nın tepkiler üzerine bu alıntı paylaşımı kısa süre sonra sildiği belirtilmişti.