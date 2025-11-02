Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ Cezaevi’ndeki tek kişilik hücresinde ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, Özer’in intihar etmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Özer’in ölüm haberinin ardından sosyal medyada, geçmişte çekilmiş bir fotoğraf üzerinden AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik iddialar gündeme geldi. Söz konusu karede Soylu’nun Özer ile birlikte görülmesi, çeşitli çevrelerce “ilişki” iddialarına konu oldu.



“Beş dakikalığına gördüğüm kişi üzerinden iftira atıyorlar”

Sosyal medyada sert açıklamalarda bulunan Süleyman Soylu, iddiaları “haysiyet cellatlığı” olarak nitelendirdi:

“Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar… Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları. Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD’la ilişki kurmayanları görünce ezikleşiyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım.”

“Kalemlerinden iftira akan satılıklar”

Soylu, paylaşımında medya ve sosyal ağlarda kendisini hedef alan isimlere de tepki gösterdi:

“Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar… Kara parayla fonlandıkları ortaya çıkınca ‘Bizim haberimiz yoktu’ diyerek sıvışan utanmazlar. Her türlü kirli ilişkinin içindesiniz. Sizin gibi kir tutmuşlar, millete hizmet edenleri lekeleyemez.”

Olayla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü, Özer’in ölüm nedenine ilişkin kesin sonucun otopsi raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Soylu’nun açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, eski bakanın “hukuki süreç başlatacağı” yönündeki sözleri, tartışmanın yargı boyutuna taşınacağına işaret etti.