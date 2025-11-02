CHP lideri Özgür Özel’e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve partili yöneticiler eşlik etti. Özel, maratonda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına koştu.

İmamoğlu’ndan cezaevinden mesaj

Maraton başlamadan önce, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği mektup okundu.

İmamoğlu mektubunda, “İstanbul Maratonu; birlikte koşmak, birlikte hedefe yürümek, engelleri aşmak, omuz omuza durmak demektir. Bu yılki maratonda ben, adalet ve hürriyet için de koşmanızı dilerim. İnançla, azimle, kararlılıkla atılmış her bir adımınız Cumhuriyetimize, demokrasimize ve geleceğimize damga vursun” ifadelerini kullandı.

126 ülkeden 41 bini aşkın sporcu katıldı

Avrupa’nın üç “Gold Label” maratonundan biri olarak kabul edilen İstanbul Maratonu, bu yıl 126 ülkeden 41 bin 416 katılımcıyı ağırlıyor. 42 kilometre kategorisinde 5 bin 976, 15,5 kilometre parkurunda 12 bin 440, Kurumsal Koşu’da 18 bin ve Halk Koşusu’nda 5 bin kişi kayıt yaptırdı.

Organizasyona 4 kıtadan 43 elit atlet katılıyor. Erkeklerde son şampiyon Dejene Debela, Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir; kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa mücadele ediyor. Yerli sporcular da ulusal şampiyonluk için yarışıyor.

Trafik düzenlemeleri ve kapanan yollar

İstanbul Valiliği, maraton nedeniyle 3 Kasım Pazar günü sabah saatlerinden itibaren birçok güzergâhın geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Saat 03.00 itibarıyla kapatılan yollar:



Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Ünalan–Ataşehir–Sabiha Gökçen ayrımları, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılımı, Barbaros Bulvarı D-100 bağlantıları, Sait Çiftçi varyantı, Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımları, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü, Tophanelioğlu katılımı ve Ataşehir Kızıl Begonya Sokak bağlantıları.

Alternatif güzergahlar arasında Büyükdere–Balmumcu, Levent–Sarıyer ayrımı, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan–Ataşehir–Çamlıca aksı, Yıldız Posta–Esentepe yönü ve Beşiktaş–Sarıyer istikameti yer alıyor.

Saat 06.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yollar:

Rauf Orbay Caddesi’nin Florya ve Yenikapı yönleri, Sahil Kennedy Caddesi’nin Unkapanı–Bakırköy arası, Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu, Ragıp Gümüşpala, Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil yolu), Galata Köprüsü, Avrasya Tüneli, Havuzlu Kavşak alt geçidi ve Sultanahmet Atmeydanı çevresi.

Açık bırakılan alternatif güzergâhlar ise Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa, Vatan, Millet Caddeleri ile Yeni ve Eski Havalimanı Caddeleri, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 karayolu olarak belirlendi.