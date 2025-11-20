Formula 1 heyecanı, sezonun son üç yarışlık perdesinde Las Vegas Strip Pisti'nde devam ediyor. 6 bin 201 metrelik cadde pistinde düzenlenen Las Vegas Grand Prix, gece yarışı formatıyla yüksek hız ve çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. 21-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen hafta sonu, şampiyona mücadelesini etkileyecek kritik bir etap olarak öne çıkıyor ve motor sporları tutkunlarını ekran başına topluyor.

Las Vegas GP Ne Zaman Saat Kaçta Başlıyor

Las Vegas Grand Prix hafta sonu, 21 Kasım Perşembe günü serbest antrenmanlarla başlıyor. İlk antrenman TSİ 07.30'da, ikinci antrenman TSİ 11.00'de gerçekleşiyor. 22 Kasım Cuma günü üçüncü antrenman TSİ 07.30'da, sıralama turları TSİ 11.00'de yapılıyor. Ana yarış ise 23 Kasım Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece TSİ 09.00'da start alıyor. Yerel saatle Cumartesi akşamı 17.00'de başlayan yarış, 50 tur üzerinden koşuluyor. Pistin uzun düzlükleri ve hızlı virajları, overtaking fırsatlarını artırıyor. Zaman farkı nedeniyle Türkiye'deki izleyiciler için seanslar gece saatlerinde düzenleniyor ve sezonun bu aşamasında puan durumu açısından belirleyici nitelik taşıyor.

Las Vegas GP Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak

Türkiye'de Formula 1 yarışları, beIN Sports kanalları üzerinden izleyiciyle buluşuyor. Las Vegas Grand Prix'nin tüm seansları beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Antrenmanlar, sıralama turları ve ana yarış, şifreli yayınla ekranlara geliyor. Ayrıca beIN Sports Haber kanalında özetler ve analizler yer alıyor. Dijital platformlar üzerinden beIN Connect ile mobil erişim sağlanıyor. Yayın akışı, hafta sonu boyunca kesintisiz devam ediyor ve yarış öncesi ısınma turları ile yarış sonrası röportajlar da dahil ediliyor. İzleyiciler, yüksek çözünürlüklü yayınla pistteki mücadeleyi takip ediyor.

Formula 1 Las Vegas GP Pist Özellikleri ve Hafta Sonu Programı

Las Vegas Strip Pisti, oteller ve kumarhaneler arasında uzanan 14 virajlı yapısıyla gece aydınlatması altında görsel şölen sunuyor. Pist rekoru önceki yıllardan kalan verilere dayanıyor ve ortalama hız 250 km/s civarında seyrediyor. Hafta sonu programı, destek serileriyle zenginleştiriliyor. Yarış, şampiyona liderliğini etkileyecek puanlar dağıtıyor. Takımlar, soğuk hava koşulları ve lastik yönetimi açısından stratejik hazırlık yapıyor. Pistin düzlükleri DRS bölgeleriyle overtaking'i teşvik ediyor ve güvenlik aracı ihtimali yüksek senaryolar yaratıyor.