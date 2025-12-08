Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Aralık Pazartesi tahminlerine göre Marmara, İç Anadolu, Akdeniz’in doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun Şanlıurfa dışındaki illeri ile Giresun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun’un iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey ile doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Meteoroloji, Hakkari ve Van için sarı kodlu karla karışık yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörüldüğü için meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor. Ayrıca rüzgarın, Marmara’nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 40–60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, bu bölgelerde de muhtemel risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

8 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Çanakkale – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Kırklareli – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.

EGE

Afyonkarahisar – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Denizli – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.

İzmir – 17°C: Parçalı bulutlu.

Manisa – 14°C: Parçalı bulutlu.

AKDENİZ

Adana – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya – 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Hatay – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

Ankara – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Çankırı – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Eskişehir – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Konya – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.

BATI KARADENİZ

Bolu – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Düzce – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Sinop – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Zonguldak – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Rize – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Samsun – 18°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Trabzon – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu.

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 5°C: Parçalı ve çok bulutlu.

Kars – 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışlı.

Malatya – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Van – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Batman – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Diyarbakır – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Siirt – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.