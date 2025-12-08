Son Mühür - AFAD, dün akşam saat 22.17’de Van’ın Tuşba ilçesinde 4.6 büyüklüğünde ve 6.11 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu sarsıntının ardından sabaha karşı 03.31’de merkez üssü Antalya’nın Konyaaltı ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. İkinci depremin 20,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, her iki depreme ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ercan, Van’daki sarsıntıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Van Tuşpa’da 6 km odak derinliğinde olan M 4,5 büyüklüğündeki deprem 2011 Van depreminde tümü boşalmayan yerdeki gelirim boşalmasıdır. Bu büyüklükteki bir deprem Van ve dolayında hasar yapmaz. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelmesi benim için şaşırtıcı olur. Van’da bir depremin etkili olabilmesi M5,8 den büyük olması gerekir. Van’ın yeni yerleşim alanı Erek Dağı’na doğru gelişmelidir."

Kuzey kesimleri işaret etti

"Van ile dolayındaki küçük depremlerin yüzde 94’ü M4~4,8 arasında, yıkıcı olmayan ancak sarsıcı sığ depremlerdir. Biz JEOFİZİK Mühendisleri bu büyüklükteki depremleri olağan karşılarız. Van’da deprem yıkıcılık eşik değeri M5,8dir. Van ilinin çekincesi kuzey kesimleri olan Erciş, Çaldıran ile Muradiye ilçeleridir. Bu kesimlerde beklenen deprem büyüklükleri M7,3’e kadar varabilir. O nedenle her küçük sarsıntıdan sonra büyük endişelere kapılmak gerekmez."