Son Mühür - ABD merkezli finans kanalı CNBC, yaklaşık 30 yıl sonra ikonik tavus kuşu logosunu kaldırarak yeni bir marka kimliğine geçmeye hazırlanıyor. Kanal, yeniden markalaşma sürecini 13 Aralık 2025 Cumartesi sabahı itibarıyla resmen başlatacak.

Yeni logo tanıtıldı

Yeni logo, ilk kez 4 Aralık 2025’te gerçekleştirilen Versant Yatırımcı Günü’nde görücüye çıktı. CNBC Başkanı KC Sullivan etkinlikte yaptığı sunumda, “Bu yenilik, ilerlediğimiz yönü ve içine girdiğimiz heyecan verici yeni dönemi simgeliyor,” ifadelerini kullandı. Sullivan ayrıca CNBC’nin her zamankinden daha güçlü ve vazgeçilmez bir küresel marka haline geldiğini belirtti.

1989’daki logoya gönderme

Yeni tasarım, CNBC’nin finans konusundaki uzmanlığını öne çıkarırken 1989’da kullanılan ilk logoya da bir gönderme yapıyor. Logonun merkezindeki “N” harfi, geçmiş ile bugünü birbirine bağlıyor. Simgedeki yukarı yönlü ok ise hem ağın grafik dilinin bir parçası olarak hem de finans piyasalarındaki yükselişi simgeleyen bir işaret olarak dikkat çekiyor. Bu ok sembolünün, CNBC’nin 2023’teki yayın tasarımında kullanılan “parçalanmış kare hareketi” yaklaşımının bir devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Tasarım ekibi ayrıca okun, eski NBC tavus kuşuna da görsel bir bağlantı kurduğunu ve sanki geride bırakılmış bir tüyü andırdığını ifade ediyor.

CNBC'de büyük değişim

13 Aralık’taki dönüşümle birlikte CNBC’nin, program açılışlarından stüdyo dekorasyonuna kadar pek çok unsurda yeniliğe gitmesi öngörülüyor. NBC tavus kuşuna gönderme yapan animasyonlar ve grafik efektler kaldırılırken, kanal 5 Aralık itibarıyla yeni marka kimliğini tanıtan özel bir promo serisini yayınlamaya başladı.