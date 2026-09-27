Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamasın AK Parti iktidarını eleştirerek, fonlardan kaynaklanan haksız kazançlarla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Metin Ergun: Bu iktidar yolsuzlukla hiçbir zaman mücadele etmedi

AK Parti iktidarının yolsuzlukla ve dolandırıcılıkla hiçbir zaman mücadele etmediğinden bahseden ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifa etmesinin bir aklanma olmadığının altını çizen İYİ Partili Metin Ergun, "Bu iktidar; hırsızlıkla, yolsuzlukla dolandırıcılıkla hiçbir zaman mücade etmemiştir.

Bundan sonra da etmeyecektir. Çünkü gücünü bunlardan almaktadır. Fatma Betül Sayan isimli şahsın görevinden affını istemesiyle meselenin kapatılması amaçlanmaktadır. İstifa aklanma değildir. Bu kişiler mutlak surette yargılanmalı ve fonlarla gerçekleştirdikleri kazançlar fazlasıyla tahsil edilmelidir" dedi.

"Türkiye bu soruların cevabını beklemektedir"

Son olarak, konuyla ilgili iktidara sorular yönelten İYİ Partili Ergun, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:"456 bin kişinin 800 milyar lirasını soyanların geri kalanı nerededir, bunlar kimlerdir? Fatma Betül Sayan’ın 162 milyon lirasının kaynağı nedir ve 2 milyar haksız kazanç elde ettiyse geri kalan paralar nerededir?

Bu işin içinde başka AK Partililer var mıdır? Yatırımcıların zararının çalanlardan değil, vatandaşlarımızın vergileriyle meydana gelen kamu kaynaklarıyla tazmin edilmesi mi amaçlanmaktadır? Bu şirketlere neden hala kayyum atanmamıştır? Kimler korunmaktadır? Türkiye bu soruların cevabını beklemektedir"